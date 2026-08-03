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TotalEnergies renforce son jeu électrique en Europe / Le groupe reprend les renouvelables de Shell et cède 50 % d’un portefeuille à KKR
TotalEnergies accélère dans Integrated Power, son activité de production et de commercialisation d’électricité, tout en préservant sa discipline financière. Le groupe acquiert 4 GW d’actifs renouvelables auprès de Shell et cède à KKR 50 % d’un portefeuille de 1,2 GW valorisé 1,8 milliard d’euros.
03/08/2026 - 15:00
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