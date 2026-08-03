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Danone renforce son ancrage argentin avec Arcor / La filiale laitière passe sous contrôle partagé

Danone veut peser davantage en Argentine tout en déconsolidant son activité laitière locale. Sa coentreprise avec Arcor réunit les actifs des deux groupes au sein d’un ensemble détenu à parts égales.

03/08/2026 - 17:00
PAR François Berthon
Antoine de Saint-Affrique, le directeur général de Danone. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)
Antoine de Saint-Affrique, le directeur général de Danone. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En Argentine, Danone a choisi de peser davantage sur le marché en pesant moins dans ses comptes. Le groupe a finalisé lundi 3 août sa joint-venture avec Arcor dans les produits laitiers, un peu plus de quatre mois après avoir dévoilé l’opération, le 24 mars ...

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