Danone veut peser davantage en Argentine tout en déconsolidant son activité laitière locale. Sa coentreprise avec Arcor réunit les actifs des deux groupes au sein d’un ensemble détenu à parts égales.

Antoine de Saint-Affrique, le directeur général de Danone. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En Argentine, Danone a choisi de peser davantage sur le marché en pesant moins dans ses comptes. Le groupe a finalisé lundi 3 août sa joint-venture avec Arcor dans les produits laitiers, un peu plus de quatre mois après avoir dévoilé l’opération, le 24 mars ...