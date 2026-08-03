Entreprises / Actions / Danone
Entreprises / Actions
Danone
Danone renforce son ancrage argentin avec Arcor / La filiale laitière passe sous contrôle partagé
Danone veut peser davantage en Argentine tout en déconsolidant son activité laitière locale. Sa coentreprise avec Arcor réunit les actifs des deux groupes au sein d’un ensemble détenu à parts égales.
03/08/2026 - 17:00
En Argentine, Danone a choisi de peser davantage sur le marché en pesant moins dans ses comptes. Le groupe a finalisé lundi 3 août sa joint-venture avec Arcor dans les produits laitiers, un peu plus de quatre mois après avoir dévoilé l’opération, le 24 mars ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
23/06/2026 - 15:00
22/04/2026 - 17:30
Stellantis va proposer la nomination du directeur financier de Danone au sein de son board / L’assemblée générale permettra de renouveler trois autres mandats
04/03/2026 - 09:00
20/02/2026 - 11:30
Danone met à l’épreuve sa gestion du risque / Rappels ciblés de laits infantiles dans un contexte sanitaire tendu
26/01/2026 - 18:00