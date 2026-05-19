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Impacts de la guerre au Moyen-Orient : les PME plient quelque peu, mais ne rompent pas / Une majorité d'entre elles dispose de quoi s'adapter pour l'instant
L’enquête de conjoncture trimestrielle de Bpifrance Le Lab et Rexecode dresse un tableau d’ensemble de la manière dont les TPE et PME françaises gèrent les répercussions du conflit au Moyen-Orient. Désormais plus habitués à s’adapter à des chocs imprévus, les patrons des entreprises exposées estiment majoritairement qu’ils pourront répercuter les hausses de coûts sur leurs prix de vente, au moins en partie, tandis que leur trésorerie semble globalement aussi être en mesure d’absorber ces difficultés, bien que sous réserve d’un conflit qui ne s’intensifierait pas et ne perdurerait pas au-delà de trois mois.
19/05/2026 - 10:00
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