Entreprises / Actions
Entreprises / Actions
Soitec en vedette chez les analystes
Chaque jour, retrouvez une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis, d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi.
19/05/2026 - 14:00
- Adecco Group : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 13 CHF. Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 17 CHF. ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La Banque des Territoires et Arverne créent une co-entreprise / Soutenir des projets de géothermie, pour accélérer la transition énergétique francilienne
19/05/2026 - 16:15
Jean-Jacques Barbéris change de maison au sein du Crédit Agricole / Le dirigeant d’Amundi rejoint CACEIS comme directeur général délégué
19/05/2026 - 15:30
19/05/2026 - 12:00
Impacts de la guerre au Moyen-Orient : les PME plient quelque peu, mais ne rompent pas / Une majorité d'entre elles dispose de quoi s'adapter pour l'instant
19/05/2026 - 10:00
18/05/2026 - 18:25