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Chaque jour, retrouvez une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis, d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi.

19/05/2026 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Photo par JEFF PACHOUD / AFP
Photo par JEFF PACHOUD / AFP
  • Adecco Group : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 13 CHF. Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 17 CHF.
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