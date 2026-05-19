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La Banque des Territoires et Arverne créent une co-entreprise / Soutenir des projets de géothermie, pour accélérer la transition énergétique francilienne
La Banque des Territoires et le spécialiste français des solutions géothermales ont annoncé la création de la Francilienne de Géothermie, détenue à 28 % par la première et 72 % par Arverne Chaleur & Froid. Cette nouvelle entité prendra des participations dans des sociétés porteuses de projets de géothermie et aura ainsi vocation à accompagner les collectivités franciliennes dans la décarbonation de leurs réseaux de chaleur, sujet déjà investi par le groupe Caisse des Dépôts au travers de ses différents métiers.
19/05/2026 - 16:15
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