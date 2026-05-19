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Amundi

Jean-Jacques Barbéris change de maison au sein du Crédit Agricole / Le dirigeant d’Amundi rejoint CACEIS comme directeur général délégué

Après près de dix ans chez Amundi, Jean-Jacques Barbéris rejoint CACEIS comme directeur général délégué en charge du coverage et des actifs digitaux. Une nomination qui prolonge un parcours déjà étroitement lié aux grands investisseurs institutionnels et aux nouveaux usages de la finance tokenisée.

19/05/2026 - 15:30
PAR François Berthon
Jean-Jacques_Barberis ©Delporte
Jean-Jacques_Barberis ©Delporte

De la gestion d'actifs à l'asset servicing, il n'y a qu'un pas. Il y a six mois, Jean-Jacques Barbéris signait côté Amundi ...

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