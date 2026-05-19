Jean-Jacques Barbéris change de maison au sein du Crédit Agricole /

Après près de dix ans chez Amundi, Jean-Jacques Barbéris rejoint CACEIS comme directeur général délégué en charge du coverage et des actifs digitaux. Une nomination qui prolonge un parcours déjà étroitement lié aux grands investisseurs institutionnels et aux nouveaux usages de la finance tokenisée.