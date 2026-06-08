Macro-économie / Taux / OMC / commerce / premier semestre / 2026
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OMC / commerce / premier semestre / 2026
Le commerce de marchandises fait fi des turbulences / L’OMC ne l’a pas vu flancher lors du premier semestre
La prudence est de mise sur la croissance et chaque nouveau jeu de prévisions en témoigne, quelle que soit l’institution les publiant. Néanmoins, l’Organisation mondiale du commerce vient de dévoiler des données témoignant d’une formidable résilience du commerce de marchandises. Malgré l’effet conjugué du conflit au Moyen-Orient et de la hausse des prix de l’énergie associée, voici que le baromètre portant sur les échanges au premier semestre avance que ces aléas baissiers ont été compensés par des ventes favorables.
08/06/2026 - 09:00
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