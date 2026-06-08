Macro-économie / Taux / acier / Conseil de l'Union européenne
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acier / Conseil de l'Union européenne
L’Union européenne renforce son bouclier commercial pour l’acier / Un nouveau dispositif entrera en vigueur dès juillet 2026
Face à l’explosion de la surcapacité mondiale et à l’afflux d’importations, l’Union européenne adopte un nouveau cadre de protection de son industrie sidérurgique. Le règlement remplacera les mesures de sauvegarde actuelles à partir du 1er juillet 2026.
08/06/2026 - 15:25
L’Union européenne muscle sa défense commerciale. Le Conseil de l’Union européenne a adopté un nouveau règlement destiné à protéger le marché européen de l’acier contre les effets de la surcapacité mondiale, conformément au Plan d’action européen ...
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