Entreprises / Actions
Entreprises / Actions
Au sein du trio des acquéreurs de SFR, quelles synergies espérées ? / Elles se révèlent supérieures aux attentes, tout comme les coûts d'intégration
L’annonce de la signature du protocole d’accord en vue de l’acquisition de SFR, dans la nuit de samedi à dimanche, entre Orange, Bouygues Telecom, Iliad et Altice France, aura permis d’avoir de plus amples détails financiers sur cette opération. S’il reste encore des étapes à franchir pour la réaliser effectivement, les trois acquéreurs ont profité de la tenue de conférences respectives pour revenir précisément sur les synergies qu’ils prévoient de générer après sa clôture, les avantages de cette transaction pour leurs entreprises, ainsi que sur les ressorts de leur financement.
08/06/2026 - 17:45
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
09/06/2026 - 11:00
08/06/2026 - 18:20
08/06/2026 - 14:20
07/06/2026 - 00:30
Face aux inquiétudes sur « l’après-Walmart », Vusion défend son modèle d’affaires / Plusieurs leviers de croissance à activer chez ses clients
05/06/2026 - 18:00