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Intesa et Banco BPM se disputent Monte dei Paschi / Un duel aux multiples ramifications

La bataille pour Monte dei Paschi est lancée. Après la proposition de fusion formulée par Banco BPM, Intesa Sanpaolo a dévoilé une offre de plus de 30 milliards d'euros sur la banque toscane. Une confrontation appelée à redessiner les équilibres du secteur bancaire italien.

08/06/2026 - 18:20
PAR François Berthon
(Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
(Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Le week-end a fait basculer la consolidation bancaire italienne dans une nouvelle dimension. Dimanche 7 juin, le conseil d'administration de Banco BPM vote à l'unanimité l'envoi d'une lettre à Monte dei Paschi ...

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