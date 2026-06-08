Entreprises / Actions
Entreprises / Actions
Intesa et Banco BPM se disputent Monte dei Paschi / Un duel aux multiples ramifications
La bataille pour Monte dei Paschi est lancée. Après la proposition de fusion formulée par Banco BPM, Intesa Sanpaolo a dévoilé une offre de plus de 30 milliards d'euros sur la banque toscane. Une confrontation appelée à redessiner les équilibres du secteur bancaire italien.
08/06/2026 - 18:20
Le week-end a fait basculer la consolidation bancaire italienne dans une nouvelle dimension. Dimanche 7 juin, le conseil d'administration de Banco BPM vote à l'unanimité l'envoi d'une lettre à Monte dei Paschi ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
09/06/2026 - 11:00
Au sein du trio des acquéreurs de SFR, quelles synergies espérées ? / Elles se révèlent supérieures aux attentes, tout comme les coûts d'intégration
08/06/2026 - 17:45
08/06/2026 - 14:20
07/06/2026 - 00:30
Face aux inquiétudes sur « l’après-Walmart », Vusion défend son modèle d’affaires / Plusieurs leviers de croissance à activer chez ses clients
05/06/2026 - 18:00