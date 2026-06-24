Macro-économie / Taux / stabilité financière / Banque de France / Agnès Bénassy-Quéré
Macro-économie / Taux
stabilité financière / Banque de France / Agnès Bénassy-Quéré
Le conflit au Moyen-Orient n’aura rien arrangé à la stabilité financière / La Banque de France distingue plusieurs points de vigilance
Le rapport de stabilité financière publié cette semaine par la Banque de France pouvait difficilement faire l'impasse sur la situation au Moyen-Orient. Il a effectivement largement été question du sujet, des éléments de ressemblance avec les crises passées et de la façon dont l’évolution de la situation rendrait plus fort le risque d'une correction désordonnée du marché. Pour autant, banques et assurances tricolores semblent pour le moins bien préparées à affronter d’éventuelles turbulences.
24/06/2026 - 17:30
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