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Macro-économie / Taux / taux d'épargne

Macro-économie / Taux
taux d'épargne

Un taux d’épargne plus homogène qu’il n’y paraît en Europe / L’harmonisation comptable nuance les divergences

Une harmonisation des méthodes comptables qui finirait par lever le voile sur la réalité des écarts de taux d’épargne entre les différents pays avancés. Là où le taux d’épargne américain serait de 4,6 % selon les statisticiens nationaux, il serait, en ayant recours à la méthode harmonisée de l’OCDE et d’Eurostat, de 10,7 %. Un écart subsiste néanmoins malgré l’utilisation des mêmes conventions comptables.

07/07/2026 - 10:00
PAR Henri Bomont
Tirelire. Photo par KIM VAN DAM / ANP MAG / ANP VIA AFP
Tirelire. Photo par KIM VAN DAM / ANP MAG / ANP VIA AFP
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