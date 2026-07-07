Macro-économie / Taux / taux d'épargne
Macro-économie / Taux
taux d'épargne
Un taux d’épargne plus homogène qu’il n’y paraît en Europe / L’harmonisation comptable nuance les divergences
Une harmonisation des méthodes comptables qui finirait par lever le voile sur la réalité des écarts de taux d’épargne entre les différents pays avancés. Là où le taux d’épargne américain serait de 4,6 % selon les statisticiens nationaux, il serait, en ayant recours à la méthode harmonisée de l’OCDE et d’Eurostat, de 10,7 %. Un écart subsiste néanmoins malgré l’utilisation des mêmes conventions comptables.
07/07/2026 - 10:00
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