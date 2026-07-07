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Les ETI abordent 2026 avec mesure / L'internationalisation continue de prouver ses vertus

Le dernier baromètre de Bpifrance Le Lab sur les ETI dessine des perspectives, de la part de leurs dirigeants, en légère amélioration, après une année 2025 qui aura été meilleure que prévu sur certains fronts. En dépit d’un environnement international sous tension, celles qui sont les plus internationalisées semblent aussi appréhender les mois à venir avec un peu plus d’optimisme sur le plan de l’activité.

07/07/2026 - 09:00
PAR Noémie Helvig
photo by frédéric scheiber / hans lucas via afp
photo by frédéric scheiber / hans lucas via afp
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