Alerte : Marine Le Pen est condamnée à trois ans de prison dont un an sous bracelet électronique et à 15 mois ferme d'inéligibilité

Dans l’affaire des assistants parlementaires du RN, la cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis (la peine de 15 mois ferme d’inéligibilité a donc déjà été purgée).

Par ailleurs, elle a été condamnée à trois ans de prison, dont un an sous bracelet électronique.