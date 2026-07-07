Macro-économie / Taux
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Alerte : Marine Le Pen est condamnée à trois ans de prison dont un an sous bracelet électronique et à 15 mois ferme d'inéligibilité
Dans l’affaire des assistants parlementaires du RN, la cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis (la peine de 15 mois ferme d’inéligibilité a donc déjà été purgée).
Par ailleurs, elle a été condamnée à trois ans de prison, dont un an sous bracelet électronique.
07/07/2026 - 14:05
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