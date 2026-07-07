À l’occasion de la réunion du Comité d’alerte des finances publiques, organisée ce mardi à 11 heures à Bercy sous la présidence du Premier ministre Sébastien Lecornu, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure, a annoncé que la prévision de croissance pour 2026 était révisée, passant de 0,9 % à 0,7 %.

Cette révision tient compte "d’un premier trimestre inférieur aux anticipations, en raison d’une consommation d’énergie plus faible que prévu et de l’entrée en vigueur différée du budget 2026 du fait de la loi spéciale, d’un deuxième trimestre qui devrait être marqué par les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur l’activité et d’une approche prudente pour les troisième et quatrième trimestres", indique-t-on à Bercy.