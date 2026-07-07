Macro-économie / Taux
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Alerte : Marine Le Pen se présente à l’élection présidentielle de 2027
Malgré sa condamnation à un an ferme sous bracelet électronique par la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen a déclaré qu’elle se présentait à l’élection présidentielle de 2027.
07/07/2026 - 20:00
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