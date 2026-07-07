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Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Finances publiques : l’exécutif resserre davantage les boulons / Trois milliards d’euros d’économies supplémentaires annoncées

Dans le cadre du comité d’alerte consacré à la situation des comptes publics, qui a pour objectif d’évaluer les risques pesant sur l’exécution budgétaire de 2026, le gouvernement a indiqué qu’un effort supplémentaire de 3 milliards d’euros était nécessaire.

07/07/2026 - 15:30
PAR Yoann Defrance
David Amiel, ministre des Comptes publics - Photo par STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
David Amiel, ministre des Comptes publics - Photo par STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Le gouvernement veut refroidir la machine. Alors qu’il a tenu un nouveau comité d’alerte consacré à la situation des comptes publics, avec pour objectif d’évaluer les risques ...

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