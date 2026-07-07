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Le directeur général d’ArcelorMittal Europe va quitter ses fonctions exécutives / Ses liens avec le sidérurgiste resteront établis
Geert Van Poelvoorde, directeur général d’ArcelorMittal Europe depuis 2021 et membre du comité de direction du groupe, quittera ses fonctions exécutives à la fin du mois de juillet du fait de son départ en retraite. Il restera toutefois présent dans le groupe, à la suite de sa nomination à la tête du conseil d’administration d’ArcelorMittal Europe Steel et en conservant des fonctions de représentation auprès de l’association Eurofer.
07/07/2026 - 17:30
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