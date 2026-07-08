Macro-économie / Taux
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Le FMI voit l'économie mondiale résister mieux que prévu / Mais la guerre et l'IA creusent les écarts
Le Fonds monétaire international maintient une prévision de croissance mondiale de 3 % en 2026 malgré le choc provoqué par la guerre au Moyen-Orient. Derrière cette stabilité apparente, l'institution met toutefois en garde contre une économie à deux vitesses, où les pays portés par l'intelligence artificielle tirent leur épingle du jeu tandis que les importateurs d'énergie et les économies les plus fragiles subissent de plein fouet la hausse des prix.
08/07/2026 - 15:00
La guerre ...
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