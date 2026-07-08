Macro-économie / Taux
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Comptes extérieurs : la France ne parvient pas à redresser la barre / Ce point fort qui s’érode
En 2025, le déficit de la balance des transactions courantes (solde des échanges de biens, services, revenus avec le reste du monde) de la France s’est creusé pour s’établir à 11,6 milliards d’euros. Si l’Hexagone a pu profiter de la baisse des prix de l’énergie, il a dû déplorer un recul de son excédent généré par les services.
08/07/2026 - 14:00
Les comptes extérieurs de la France ...
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