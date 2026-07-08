WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Comptes extérieurs : la France ne parvient pas à redresser la barre / Ce point fort qui s’érode

En 2025, le déficit de la balance des transactions courantes (solde des échanges de biens, services, revenus avec le reste du monde) de la France s’est creusé pour s’établir à 11,6 milliards d’euros. Si l’Hexagone a pu profiter de la baisse des prix de l’énergie, il a dû déplorer un recul de son excédent généré par les services.

08/07/2026 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Photo par JAN WOITAS / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
Photo par JAN WOITAS / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Les comptes extérieurs de la France ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
Le FMI voit l'économie mondiale résister mieux que prévu / Mais la guerre et l'IA creusent les écarts
08/07/2026 - 15:00
Macro-économie / Taux
L’ACPR se lance sur l’équité algorithmique / Une consultation publique voit le jour
08/07/2026 - 10:00
Macro-économie / Taux
Le MES alerte sur la résilience de la zone euro / Les marges de manœuvre budgétaires s'amenuisent face aux nouveaux chocs
08/07/2026 - 09:00
Macro-économie / Taux
Alerte : Marine Le Pen se présente à l’élection présidentielle de 2027
07/07/2026 - 20:00
Macro-économie / Taux
Finances publiques : l’exécutif resserre davantage les boulons / Trois milliards d’euros d’économies supplémentaires annoncées
07/07/2026 - 15:30
 