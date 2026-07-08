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Chargeurs s’attaque à sa décote avant de changer de nom / L’OPRA traite la liquidité du titre, tandis que le groupe accélère sa mue
Compagnie Chargeurs Invest remplace le dividende exceptionnel promis après la cession de Novacel par une OPRA de 36,25 millions d’euros, conçue pour offrir une liquidité ciblée à ses actionnaires. Une opération qui s’inscrit dans une mue plus large du groupe, désormais tourné vers les services premium, le luxe et la gestion d’actifs, et qui changera de nom en septembre.
08/07/2026 - 17:45
Promis pour 2027 et confirmé encore en mai dernier, le dividende exceptionnel ...
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