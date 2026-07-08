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Andera Partners
Andera Partners muscle son activité growth buyout / Le quatrième fonds Expansion boucle à 430 millions d’euros
Andera Expansion change d’échelle, mais pas de terrain de jeu. Andera Partners a clôturé son quatrième fonds dédié aux opérations primaires de croissance à 430 millions d’euros, soit plus de 70 % de plus que le précédent millésime levé en 2021. Une progression obtenue dans un marché de la levée de fonds pourtant difficile, et que l’équipe veut inscrire dans la continuité stricte de sa stratégie historique.
08/07/2026 - 17:00
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