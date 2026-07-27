Au cœur d’un contexte géopolitique et économique toujours perturbé, le leader mondial du luxe a vu ses ventes croître sur la première moitié de l’année et accélérer plus particulièrement au deuxième trimestre. Alors que des signaux de reprise se lisent dans les vins et les spiritueux et que la mode et la maroquinerie témoignent d’une amélioration graduelle, Tiffany et Bvlgari signent de fortes performances en joaillerie, tandis que la croissance reste soutenue chez Sephora.