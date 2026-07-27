Entreprises / Actions
Entreprises / Actions
La croissance de LVMH accélère au deuxième trimestre / La vigueur de l'activité "Montres et Joaillerie" ne se dément pas
Au cœur d’un contexte géopolitique et économique toujours perturbé, le leader mondial du luxe a vu ses ventes croître sur la première moitié de l’année et accélérer plus particulièrement au deuxième trimestre. Alors que des signaux de reprise se lisent dans les vins et les spiritueux et que la mode et la maroquinerie témoignent d’une amélioration graduelle, Tiffany et Bvlgari signent de fortes performances en joaillerie, tandis que la croissance reste soutenue chez Sephora.
27/07/2026 - 18:20
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
24/07/2026 - 18:25
Lazard récolte les premiers fruits de sa transformation / Le pipeline s’étoffe, les encours atteignent un record
24/07/2026 - 15:00
Nexity décorrèle sa trajectoire d’une reprise du marché immobilier / Une rentabilité opérationnelle qui poursuit son amélioration, mais une activité en recul
24/07/2026 - 14:00
Dassault Aviation en avance sur son plan de vol / Les Falcon redécollent, l’après-SCAF cherche sa voie
23/07/2026 - 18:20
Dans un environnement toujours exigeant, Edenred se montre plus optimiste / Les changements réglementaires ne l'empêchent pas d'aller chercher de la croissance
23/07/2026 - 17:40