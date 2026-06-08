Macro-économie / Taux / INSEE / démographie
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INSEE / démographie
Une pyramide des âges qui ne va pas s’améliorer dans l’Hexagone / La population française connaîtrait un tournant en 2037
Une bascule qui s’effectuerait dans un peu plus de dix ans, le paysage dessiné par les projections de population à l’horizon 2070 de l’Insee voit celle de l’Hexagone se réduire à compter de 2037. La conséquence d’un solde migratoire qui ne suffira plus à enrayer un solde naturel devenu négatif en 2025.
08/06/2026 - 16:45
Pour l’instant tout va bien. La lecture des projections démographiques de l’Insee peut à première vue donner l’impression d’une France toujours davantage ...
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