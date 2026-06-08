Start-up / Private Equity
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Moins de sorties, moins de capitaux levés : comment les fonds de capital-risque peuvent-ils s’adapter aux nouvelles réalités du marché ? / Certains moyens de se démarquer auprès des investisseurs
Confrontés au ralentissement des sorties et à la baisse des levées de capitaux en Europe, les fonds de capital-risque évoluent désormais dans un environnement plus contraint. Diversification des investisseurs, évolution des structures de fonds ou recours à de nouveaux mécanismes de liquidité illustrent certains des ajustements opérés, au cœur d’un marché où le rythme des investissements se maintient malgré tout.
08/06/2026 - 10:00
En Europe, le capital-risque a moins ...
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