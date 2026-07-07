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InfraVia jette l’ancre dans les marinas premium / Le fonds rachète D-Marin à CVC dans un deal valorisé jusqu’à 1,5 milliard d’euros

InfraVia poursuit le déploiement de son sixième fonds d’infrastructure avec l’acquisition de D-Marin auprès de CVC. Valorisé entre 1 et 1,5 milliard d’euros selon le Financial Times, l’opérateur de marinas premium coche plusieurs cases recherchées par le gérant : rareté des emplacements, revenus récurrents, digitalisation et potentiel de consolidation.

07/07/2026 - 16:30
PAR François Berthon
D-Marin exploite 28 marinas premium dans neuf pays. crédits : infravia
D-Marin exploite 28 marinas premium dans neuf pays. crédits : infravia

Dans le yachting, et tout particulièrement en Méditerranée, la demande de places d’amarrage dépasse largement l’offre ...

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