InfraVia poursuit le déploiement de son sixième fonds d’infrastructure avec l’acquisition de D-Marin auprès de CVC. Valorisé entre 1 et 1,5 milliard d’euros selon le Financial Times, l’opérateur de marinas premium coche plusieurs cases recherchées par le gérant : rareté des emplacements, revenus récurrents, digitalisation et potentiel de consolidation.